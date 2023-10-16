Montella'nın deprem bölgesinde çocuklarla futbol oynadığı anlar yeniden gündem oldu: İçimizden biri

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

EURO 2024 Elemeleri'nde Türkiye, Letonya ile karşılaştı. Mücadeleyi 4-0 kazanan milli takım, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.

Stefan Kuntz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Vincenzo Montella, takıma oynattığı oyun ile futbolseverlerden tam not aldı.

1-0'lık Hırvatistan galibiyeti ve 4-0'lık Letonya zaferi, Avrupa Şampiyonası'na katılımda büyük rol oynadı.

''İÇİMİZDEN BİRİ''

Vincenzo Montella'ya sosyal medyadan övgüler yağarken, Montella'nın 6 Şubat depremlerinde yaptığı yardımlar ve çocuklarla futbol oynaması yeniden gündem oldu.

İtalyan teknik adama 'İçimizden biri' yorumları yapılırken, video sosyal medyada binlerce beğeni aldı.