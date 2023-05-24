Montella'nın kararı beli oldu

Sezon içerisinde ismi Trabzonspor’la anılması üzerine her fırsatta Montella ile yola devam etmek istediği belirten Başkan Murat Sancak, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

3 SENELİK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

Fanatik’in haberine göre İtalyan çalıştırıcıyı kaybetmek istemeyen Başkan Murat Sancak’ın, Montella ile bizzat görüşüp 3 senelik yeni bir sözleşme önerdiği İtalyan çalıştırıcının ise Adana Demirspor’da gelecek sezon için hedefin yükselmesi halinde sözleşme yenilemeye sıcak baktığı aktarıldı.

LİG’DE 4. SIRADA

Süper Lig’de 4. sırada bulunan Adana Demirspor, Montella yönetiminde ligde 18 galibiyet 9 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayarak 63 puan topladı.