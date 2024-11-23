Montella’nın Roma’dan gelen teklifi nasıl reddettiği ortaya çıktı

UEFA Uluslar Ligi’nde oynanan Galler ve Karadağ maçlarında alınan sonuçlar ve grup liderliğinin kaybedilmesi sonrası eleştiri okları Teknik Direktör Montella’ya yöneltildi. İtalyan teknik adama sert tepkiler gelirken Milli ara öncesi çıkan haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Teknik Direktör arayışına girişen Roma’nın Montella’ya teklif götürdüğü belirtilmiş sonrasında ise İtalyan ekibi Ranieri ile anlaşmıştı.

Roma’nın Montella’ya gelen teklifi nasıl reddettiği ortaya çıktı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İtalyan adama teklif geldiğini ancak yaptıkları görüşme sonrası Roma’nın teklifi reddettiğini söyledi.

HT Spor ekranlarında konuşan Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adam ile yapılan sözleşmede Roma ile ilgili bir opsiyon maddesi olmadığının altını çizerek şunları söyledi:

"Montella'nın oyuncularla ilişkisi çok iyi. Görüyorsunuz zaten. Kendisini seviyoruz. Oyuncuların da onu sevmesi çok önemli. Şu an güzel bir aile ortamı var. Spekülasyonlar olmuştu. Hoca sağ olsun kendisi konuyu bize aksettirdi. Roma'nın efsanelerinden. Adana Demirspor'a sözleşme yaptığında Roma'dan teklif gelirse gitmesi için madde koydurmuştu. Milli Takım ile sözleşme imzaladığında öyle bir madde koydurmadı."

GÖRÜŞME SONRASI TEKLİFİ REDDETTİ

"Ben kaldığım sürece hocayla devam edeceğimi söyledim. Bazen tekliflere hayır demesini de bilirim dedi. Ancak 'Yarın olası kötü sonuçta beni kovacaksınız bugün elimde fırsat var' mantığıyla konuştu. Benim, kendisi hakkında ne düşündüğümü öğrenmek istedi. Ben kendisine 'Hocam biz 2 maçın sonucuna bakarak yol yürümüyoruz. Ben kaldığım sürece siz devam edeceksiniz' dedim. Montella da Milli Takım ile devam etme kararı aldı."