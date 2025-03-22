Montella’nın tercihi belli oldu: Orkun’un yerine kim oynayacak?

A Mili Takım Uluslar Ligi play off mücadelesinin rövanşında Macaristan’a konuk olacak. Yarın akşam oynanacak maçta milli takım her türlü galibiyet, beraberlik ve en az 1 farklı mağlubiyette adını A Ligi’ne yazdıracak.

Teknik Direktör Montella’nın ilk maça göre zorunlu değişiklikler yapması bekleniyor. İstanbul’daki ilk maçta sarı kart gören Orkun Kökçü, rövanş maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan 3-1 galip geldiğimiz maçta sakatlanan Kaan Ayhan ve Barış Alper’in de durumları belirsizliğini koruyor. İki oyuncu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmadı.

İtalyan teknik adamın orta sahada Orkun Kökçü’nün yerine kime forma vereceği belli oldu. Montella’nın Hakan Çalhanoğlu’nun yanında İsmail Yüksek’i oynatması bekleniyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ilk maçta 72. Dakikada Orkun’un yerine oyuna girdikten sonra göz dolduran bir performans sergiledi. Tecrübeli teknik adamın, İsmail Yüksek’in savaşçı özelliğinden faydalanması bekleniyor.

Öte yandan ilk maçta sakatlanan Kaan Ayhan’ın yerine sağ bekte Mert Mülür’e şans vereceği öğrenildi. Barış Alper’in forma giymemesi durumunda yerine kimin oynayacağı ise dizilişte bir değişiklik olup olmamasına göre kesinlik kazanacak.

A Milli Takım'ın Macaristan'a konuk olacak maç yarın TSİ 20.00'de başlayacak ve mücadeleye Budapeşte'deki Puskas Arena ev sahipliği yapacak.