Adana Demirspor'un Ümraniyespor'u hangi taktikle geçtiğini açıkladı. Futbolun Poseidonu Cevat Kol değerlendirdi

CEVAT KOL / Yeniçağ

Oynadığı futbol, yaptığı transferlerle Süper Lig'de adından çok söz ettiren Adana Demirspor kendi evinde ligin yeni takımı Ümraniyespor’u konuk etti.

Adana Demirspor ligde üst sıralarda yer almayı kafasına koymuş bir takım. Hedefi için mücadele ediyor. Futbolu ile rakiplerini düşündüren bir deplasman oldu. Aynı cümleleri konuk takım Ümraniyespor için söylemek mümkün değil. Süper ligde üç maçta bir puan aldı. Galibiyete hasret bir takım. Bir yanda yukarılara yelken açmaya çalışan Adana Demirspor diğer yanda galibiyetle tanışmak isteyen, üç puan siftahı peşinde olan Ümraniyespor..

Beklendiği gibi karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Adana Demirspor’du. Daha ilk dakikalarda Rodrigues’in mükemmel gölü ile maça adeta 1-0 galip başladı. Ev sahibi takım bulduğu fırsatlarla farkı artırarak rakibinin kolunu kanadını kırıp rahat etmeye çalışırken konuk takım Ümraniyespor bu şansı vermedi. İlk yarı bu golle sona erdi..

İkinci yarıya Adana Demirspor aynı düşünce ile başladı. İkinci golü erken bulup kalan dakikaları rahat geçirme düşüncesindeki Teknik direktör Montella, takıma yeni katılan Dzyuba, Balatolli değişikliğini yaptı. Düşündüğü net gol pozisyonlarını da yakaladı. Konuk takım Ümraniyespor ise oyunu bir vites büyütüp ortak olmak yerine skoru koruyarak müsabakayı bitirmeye çalıştı. Yusuf Sarı’nın oyuna alınmadı oyuna ciddi bir hareketlilik getirdi. Balotelli, N’diaye, Onyekuru ciddi pozisyonları cömertçe harcadılar.

Ev sahibi takımının hevesi 85 dakika o ikinci golü aramakla geçti. Müsabaka hep heyecan içinde kaldı. Taraftarı hop oturup hop kalktı. Adana Demirspor istediği üç puanı tek golle alıp zirve tırmanışını sürdürürken Ümraniyespor galibiyet hevesini başka müsabakalara erteledi.