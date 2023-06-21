Montero'dan veda paylaşımı

Beşiktaş'tan Hamburg'a kiralanan Francisco Montero, Alman kulübüne veda ederek siyah-beyazlı kulübe geri döndüğünü duyurdu.

Montero'dan veda paylaşımı

Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Bundesliga 2 kulüplerinden Hamburg’a kiralanan Francisco Montero, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Alman ekibine veda ederek Beşiktaş’a geri döndüğünü duyurdu.

İspanyol stoper yaptığı veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Hamburg'a ve bu harika şehre veda etme vaktim geldi. Kısa bir süre olmasına rağmen burada oynamaktan keyif aldım, harika anılar biriktirdim. Çok istediğim üst lige çıkamamanın acısını da yaşadım. Takım arkadaşlarıma ve tüm antrenör ekibine her gün, her antrenmanda ve her maçta yaşadıklarım için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bana Hamburg gibi tarihgi bir kulüpte oynama fırsatı verdikleri için kulübe de teşekkür ediyorum. Yakında hak ettiğiniz yere geri döneceksiniz. Son olarak, ilk günden itibaren beni evimde hissettirdikleri için taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Şu anda itibaren sizi sürekli uzaktan destekleyen bir taraftarınız olacağım"

SADECE 5 MAÇTA FORMA GİYDİ
Montero yarım sezon geçirdiği Alman kulübünde sadece 5 maçta forma giymiş ve 1 asist kaydetmişti.

Öne Çıkanlar
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Son Haberler
Sara ne demek? Sara isminin anlamı nedir? Keşfet
Sara ne demek? Sara isminin anlamı nedir?
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararları Dünya
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararları
Ünlü çete lideri Fırat Delibaş yakalandı Güncel
Ünlü çete lideri Fırat Delibaş yakalandı
CHP'de Tunç Soyer'de değişim dedi Siyaset
CHP'de Tunç Soyer'de değişim dedi
21 Haziran neden en uzun gündür? 21 Haziran yaz gün dönümü neden yılın en uzun günüdür? Keşfet
21 Haziran neden en uzun gündür? 21 Haziran yaz gün dönümü neden yılın en uzun günüdür?
Polonya ve Letonya'dan Ukrayna'nın AB üyeliğine tam destek Dünya
Polonya ve Letonya'dan Ukrayna'nın AB üyeliğine tam destek
Dursun Özbek'ten transfer hakkında açıklama Spor
Dursun Özbek'ten transfer hakkında açıklama