Montero'dan veda paylaşımı

Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Bundesliga 2 kulüplerinden Hamburg’a kiralanan Francisco Montero, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Alman ekibine veda ederek Beşiktaş’a geri döndüğünü duyurdu.

İspanyol stoper yaptığı veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Hamburg'a ve bu harika şehre veda etme vaktim geldi. Kısa bir süre olmasına rağmen burada oynamaktan keyif aldım, harika anılar biriktirdim. Çok istediğim üst lige çıkamamanın acısını da yaşadım. Takım arkadaşlarıma ve tüm antrenör ekibine her gün, her antrenmanda ve her maçta yaşadıklarım için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bana Hamburg gibi tarihgi bir kulüpte oynama fırsatı verdikleri için kulübe de teşekkür ediyorum. Yakında hak ettiğiniz yere geri döneceksiniz. Son olarak, ilk günden itibaren beni evimde hissettirdikleri için taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Şu anda itibaren sizi sürekli uzaktan destekleyen bir taraftarınız olacağım"

SADECE 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Montero yarım sezon geçirdiği Alman kulübünde sadece 5 maçta forma giymiş ve 1 asist kaydetmişti.