Montpellier efsanesi yuvasına döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Montpellier efsanesi yuvasına döndü

Jean-Louis Gasset, zor günler geçiren Montpellier’e geri dönerek Michel der Zakarian’ın yerine geçti. 70 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, kulübü Ligue 1’de tutmak için sezon sonuna kadar mücadele verecek.

Montpellier'in Ligue 1'de zor günler geçirdiği şu dönemde, eski teknik direktör Jean-Louis Gasset, kulübe geri dönerek takımı yeniden ayağa kaldırma sorumluluğunu üstlendi. 70 yaşındaki deneyimli teknik adam, Michel der Zakarian'ın görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirildi.

Geri Dönüş ve Geçmiş Başarılar

Jean-Louis Gasset, Montpellier’de geçmişte hem yardımcı antrenörlük hem de baş antrenörlük yapmış bir isim. 1985-1998 yılları arasında yardımcı antrenör olarak görev alan Gasset, 1998-1999 ve 2017 yıllarında ise baş antrenör olarak kulüpte yer aldı. Kulübün kurucularından Bernard Gasset'in oğlu olan Jean-Louis, baba yadigârı kulüpte bir kez daha zorlu bir görev üstlenmeye hazır.

Zor Görev

Montpellier, Ligue 1'de şu an 18. sırada yer alıyor ve 8 maçta 6 yenilgi alarak tehlikeli bölgede bulunuyor. Başkan Laurent Nicollin, der Zakarian’ın görevden alındığını DAZN’a yaptığı açıklamada doğruladı. Sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalayan Gasset, yanında yardımcı antrenör Ghislain Printant ve oğlu Robin Gasset ile eski futbolcu Vitorino Hilton’u da teknik ekibine katacak.

Yeni Hedef: Lig'de Kalma Mücadelesi

Gasset, emeklilikten dönerek bu kritik süreçte takımını ligde tutma mücadelesi verecek. Daha önce Marsilya’da yaşadığı zorlu deneyimlerden edindiği tecrübelerle Montpellier’i yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyor.

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