Monza’da Nesta dönemi sona erdi. Yeni hocayı duyurdular

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Monza’da Nesta dönemi sona erdi. Yeni hocayı duyurdular

Serie A ekiplerinden Monza, Teknik Direktör Nesta ile yolları ayırdı. İtalyan ekibi yeni hocasını duyurdu.

İtalya Serie A'da 10 puanla son sırada yer alan Monza'da, teknik direktör Alessandro Nesta'nın sözleşmesi feshedildi.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Nesta'nın görevinden alındığı duyurulurken, "Şu ana kadar yaptıklarından dolayı teşekkür ediyor ve ona gelecek için en iyisini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

NESTA'NIN YERİNE BOCHETTI GELDİ

Öte yandan Monza, ayrılık açıklamasından kısa bir süre sonra yeni teknik direktörünü de duyurdu. Kırmızı beyazlı kulüp, yeni hocası Salvatore Bocchetti ile 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

Bocchetti son olarak Verona'da Marco Zaffaroni'nin yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı. 38 yaşındaki teknik adam, 1.5 yıldır boştaydı.

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