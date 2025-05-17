Moody’s kredi notunu düşürdü

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Moody’s kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, artan borç ve faizleri gerekçe göstererek ABD'nin kredi notunu düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, artan borç ve faizleri gerekçe göstererek ABD'nin kredi notunu düşürdü.

Moody’s, benzer nota sahip ülkelerden büyük ölçüde daha yüksek olan borç ve faizleri gerekçe göstererek ABD'nin kredi notunu Aaa'dan Aa1'e düşürdü. Not görünümü "negatif"ten "durağan"a çekildi.

Moody's, "ABD'de üst üste gelen yönetimler ve Kongre, büyük yıllık mali açıklar ve artan faiz maliyetleri eğilimini tersine çevirecek önlemler konusunda anlaşmaya varamadı" değerlendirmesini yaptı.

Moody's, ABD'nin kredi notunu Aaa seviyesinde tutan son büyük kredi kuruluşuydu. Standard & Poor's, 2011'de, Fitch ise 2023'te ABD'nin kredi notunu AA+'ya indirmişti.

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