Moody's, Pakistan'ın kredi notunu güncelledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Ratings, Pakistan'ın yerel ve döviz cinsi borçlanma notlarını yükselterek, ülkenin ekonomik gidişatına olan güvenin arttığını ortaya koydu. Kuruluş, daha önce Caa2 seviyesinde bulunan kredi notunu Caa1'e çıkarırken, not görünümünü ise 'pozitif'ten 'durağan'a revize etti. Bu karar, Pakistan'ın dış finansman pozisyonundaki güçlenme ve Uluslararası Para Fonu'nun Genişletilmiş Fon Kolaylığı desteğiyle yürüttüğü reformların somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Moody's'in bu kararı, diğer büyük derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve S&P Global'in de benzer adımlar atmasının ardından geldi. Bu durum, küresel ekonomide Pakistan'ın istikrar arayışlarına dair artan bir iyimserliğin sinyallerini veriyor. Analistler, bu yükseltmenin, ülkenin uluslararası piyasalarda borçlanma maliyetlerini düşürme potansiyeli taşıdığına dikkat çekiyor.

REFORM RÜZGARLARI VE DIŞ POZİSYONDAKİ GÜÇLENME

Moody's'in raporunda, Pakistan'ın dış finansman dengesinin güçlendiği ve döviz rezervlerinin artış eğiliminde olduğu vurgulandı. Bununla birlikte, ülke ekonomisinin hala uluslararası ortaklardan zamanında finansal desteklere ihtiyaç duyduğu belirtildi. Kuruluş, Pakistan hükümetinin vergi tabanını genişletmeye yönelik adımlarıyla mali sağlığının da iyileşme gösterdiğini ifade etti. Borç ödeme kabiliyetinde kaydedilen gelişmelere rağmen, Pakistan'ın bu alanda hala en zayıf ülkeler arasında yer aldığı kaydedildi.

Raporda ayrıca, ülkenin not görünümünün 'pozitif'ten 'durağan'a çekilmesinin, Pakistan ekonomisi için risklerin dengelendiğini gösterdiği belirtildi. Olumlu senaryoda, borç servisi maliyetlerinin ve dış hesabın beklenenden daha hızlı bir şekilde iyileşebileceği ifade edilirken, olumsuz senaryoda ise gerekli reformların uygulanmasındaki olası gecikmelerin, dış finansmana erişimi engelleyebileceği ve ülkenin rezervleri üzerinde yeniden baskı oluşturabileceği uyarısı yapıldı.

POLİTİK BELİRSİZLİKLER VE YÖNETİŞİM SORUNLARI GÜNDEMDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Moody's, kredi notu yükseltmesine rağmen, Pakistan'ın karşı karşıya olduğu zorlukların da altını çizdi. Raporda, ülkenin notunun hala devam eden yönetişim sorunları ve yüksek politik belirsizlikler nedeniyle sınırlı kaldığına işaret edildi. Bu durum, Pakistan'ın uzun vadeli ekonomik istikrarı için bu alanlarda da kalıcı çözümlere ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Analistler, hükümetin ekonomik reformlarla birlikte politik istikrarı sağlama çabalarının, yatırımcı güvenini pekiştirmek için hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Moody's tarafından daha önce Pakistan bankacılık sektörünün görünümünün de 'pozitif' olarak güncellendiği bilgisi, ülkenin finansal sistemine yönelik olumlu beklentileri destekler nitelikte. Bu son kredi notu yükseltmesi, bankacılık sektörünün geleceğine dair umutları artırırken, tüm sektör genelinde daha güçlü bir sermaye yapısının ve dış finansman akışının önünü açabileceği düşünülüyor.