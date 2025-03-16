Moody's, Romanya'nın kredi notunu güncelledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Romanya'nın uzun vadeli ihraççı ve kıdemli teminatsız kredi notunu 'Baa3' olarak teyit etti. Ancak, ülkenin kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çekti. Moody's, bu kararın temelinde, Romanya'nın mali sağlamlığının önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde zayıflayabileceği riskinin yattığını belirtti.

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MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Moody's'in temel senaryosuna göre, Romanya'nın bütçe açığının 2025 yılında %7,7 seviyesinde kalması ve sonrasında kademeli olarak iyileşmesi bekleniyor. Bu durum, kamu borcunun 2028 yılında GSYH'nin %68,5'ine ulaşmasına yol açabilir. Eğer mali görünümde belirgin bir iyileşme sağlanamazsa, Romanya'nın kredi profili, 'Baa3' notuna sahip diğer ülkelerle kıyaslandığında önemli ölçüde kötüleşebilir.

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EKONOMİK BÜYÜME VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Moody's, Romanya'nın kredi notunu teyit ederken, ülkenin ekonomik büyüklüğünü ve ılımlı büyüme potansiyelini dikkate aldı. Ancak, Romanya'nın Ukrayna'daki savaşa yakınlığı nedeniyle artan jeopolitik risklere maruz kalması, kredi profilini olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

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MALİ KONSOLİDASYONUN GEREKLİLİĞİ

Moody's, hükümetin şu ana kadar açıkladığı politikalara dayanarak, bütçe açığının 2024'teki %8,7 seviyesinden 2025'te %7,7'ye düşeceğini öngörüyor. Ancak, bu seviyenin hâlâ yüksek olduğu ve kamu borcunun hızla artarak 2025 sonunda GSYH'nin %59,3'üne, 2026 sonunda ise %62,7'sine ulaşacağı belirtiliyor. Bu nedenle, bütçe açığının azaltılması ve kamu borcunun artışının sınırlandırılması için ek mali konsolidasyon önlemlerinin alınması gerektiği vurgulanıyor.

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MALİ REFORMLARIN ÖNEMİ VE GECİKMELER

Romanya, Ulusal Kurtarma ve Direnç Planı (PNRR) kapsamında kapsamlı bir vergi reformu yapmayı taahhüt etti. Bu reformun hayata geçirilmesi, Moody's'in bütçe açığı ve borç tahminlerinin iyileştirilmesine katkı sağlayabilir. Ancak, bu reformda önemli gecikmeler yaşanıyor ve gelir artırıcı önlemlerin kapsamı ve içeriğine dair detayların, Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra açıklanması bekleniyor.

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NOT GÖRÜNÜMÜNÜN YENİDEN 'DURAĞAN'A ÇEKİLMESİ ŞARTLARI

Moody's, kamu borcu yükü ve borç erişilebilirliği göstergelerinin mevcut tahminlerden daha az bozulması durumunda, not görünümünün yeniden 'durağan'a çekilebileceğini belirtiyor. Bu durum, büyük olasılıkla ek mali konsolidasyon önlemlerinin alınmasını ve harcama disiplininin iyileştirilmesini gerektirecektir.

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NOT İNDİRİMİNE YOL AÇABİLECEK FAKTÖRLER

Öte yandan, hükümetin önümüzdeki yıllarda anlamlı bir mali konsolidasyon gerçekleştirememesi durumunda, Romanya'nın kredi notu düşürülebilir. Bu senaryo, yeni mali konsolidasyon önlemlerinin alınamaması ve maliye politikasının yönetiminde sınırlı ilerleme kaydedilmesiyle ortaya çıkabilir. Ayrıca, Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan jeopolitik risklerin önemli ölçüde artması da kredi notu üzerinde olumsuz baskı oluşturabilir.

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DİĞER KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI NE DİYOR?

Moody's, Romanya'nın kredi notu görünümünü 'negatif'e çeviren son büyük kredi derecelendirme kuruluşu oldu. Daha önce, Fitch Ratings ve S&P Global Ratings de Romanya'nın kredi notu görünümünü 'negatif' olarak belirlemişti. Bu durum, Romanya'yı 'yatırım yapılabilir' seviyenin bir adım altında olan 'junk' (yatırım yapılabilir olmayan) seviyesine düşme riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

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ÖNGÖRÜLER

Moody's'in Romanya'nın kredi notu görünümünü 'negatif'e çekmesi, ülkenin mali yapısındaki zayıflıklara ve artan jeopolitik risklere dikkat çekiyor. Hükümetin mali konsolidasyon önlemlerini hızla uygulamaya koyması ve gecikmiş vergi reformlarını hayata geçirmesi, kredi notunun korunması ve iyileştirilmesi için kritik önem taşıyor. Aksi takdirde, Romanya'nın kredi notu düşebilir ve bu da ülkenin borçlanma maliyetlerini artırabilir.