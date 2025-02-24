Moody's, Senegal'in kredi notunu iki kademe düşürdü

Senegal'in mali durumu, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service'in ülkenin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu B1'den B3'e düşürmesi ve görünümünü negatife çevirmesiyle sarsıldı.

Bu karar, Senegal Sayıştayı tarafından ortaya konan önemli ölçüde zayıflamış mali göstergeler nedeniyle alındı. Başkan Bassirou Diomaye Faye'nin talimatıyla yürütülen soruşturma, eski Başkan Macky Sall'in son beş yıllık görev süresi boyunca ülkenin borç yükünün her yıl arttığını ortaya koydu.

Moody's, "Tutarsızlıkların ölçeği ve niteliği, Senegal'in mali alanını önemli ölçüde sınırlamakta ve artan finansman ihtiyaçlarına katkıda bulunurken, geçmişteki önemli yönetim eksikliklerine işaret etmektedir." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu olan Standard & Poor's (S&P), Senegal'in kredi notunu B+ olarak belirlenerek görünümünü negatif olarak değerlendirildi. Genel olarak, kredi notları, egemen varlık fonları, emeklilik fonları ve diğer yatırımcılar tarafından Senegal'in kredi değerliliğini ölçmek için kullanılmakta ve bu da ülkenin borçlanma maliyetleri üzerinde büyük bir etkiye sahip.

KURULUŞ NOT GÖRÜNÜM TARİH Moody's B3 Negatif 23 Şubat 2025 S&P B+ Negatif 18 Ekim 2024 Moody's B1 İnceleme Altında 4 Ekim 2024 Moody's Ba3 Durağan 18 Mart 2022 Moody's Ba3 Negatif 7 Ağustos 2020 Moody's Ba3 İnceleme Altında 12 Haziran 2020 S&P B+ Durağan 6 Aralık 2019 S&P B+ Pozitif 15 Haziran 2018 Moody's Ba3 Durağan 13 Nisan 2017 Moody's B1 Pozitif 7 Kasım 2014 S&P B+ Durağan 5 Temmuz 2013 Moody's B1 Durağan 9 Mart 2011 S&P B+ Negatif 27 Mayıs 2010 S&P B+ Durağan 26 Mayıs 2009 S&P B+ Negatif 27 Temmuz 2006 S&P B+ Durağan 18 Aralık 2000

Bu gelişmeler, Senegal'in uluslararası finansal piyasalardaki itibarını ve gelecekteki borçlanma maliyetlerini önemli ölçüde etkileme pontasiyeli taşıyor.

Yatırımcılar ve finansal analistler, ülkenin mali disiplinini yeniden sağlaması ve borç dinamiklerini iyileştirmesi gerektiğini vurguluyor.