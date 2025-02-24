Moody's, Senegal'in kredi notunu iki kademe düşürdü

Mina Kaymakçı
Moody's, Senegal'in kredi notunu iki kademe düşürdü

Moody’s, Senegal’in kredi notunu iki kademe düşürerek B3’e indirdi. Artan borç yükü ve mali açıklar nedeniyle ülkenin finansal kırılganlığı derinleşirken yatırımcıların endişeleri artıyor.

Senegal'in mali durumu, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service'in ülkenin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu B1'den B3'e düşürmesi ve görünümünü negatife çevirmesiyle sarsıldı.

Bu karar, Senegal Sayıştayı tarafından ortaya konan önemli ölçüde zayıflamış mali göstergeler nedeniyle alındı. Başkan Bassirou Diomaye Faye'nin talimatıyla yürütülen soruşturma, eski Başkan Macky Sall'in son beş yıllık görev süresi boyunca ülkenin borç yükünün her yıl arttığını ortaya koydu.

Moody's, "Tutarsızlıkların ölçeği ve niteliği, Senegal'in mali alanını önemli ölçüde sınırlamakta ve artan finansman ihtiyaçlarına katkıda bulunurken, geçmişteki önemli yönetim eksikliklerine işaret etmektedir." açıklamasında bulundu.

moodys-turkiyenin-kredi-notu-kararini-duyurdu-5bnf.webp

Öte yandan, bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu olan Standard & Poor's (S&P), Senegal'in kredi notunu B+ olarak belirlenerek görünümünü negatif olarak değerlendirildi. Genel olarak, kredi notları, egemen varlık fonları, emeklilik fonları ve diğer yatırımcılar tarafından Senegal'in kredi değerliliğini ölçmek için kullanılmakta ve bu da ülkenin borçlanma maliyetleri üzerinde büyük bir etkiye sahip.

KURULUŞNOTGÖRÜNÜMTARİH
Moody'sB3Negatif23 Şubat 2025
S&PB+Negatif18 Ekim 2024
Moody'sB1İnceleme Altında4 Ekim 2024
Moody'sBa3Durağan18 Mart 2022
Moody'sBa3Negatif7 Ağustos 2020
Moody'sBa3İnceleme Altında12 Haziran 2020
S&PB+Durağan6 Aralık 2019
S&PB+Pozitif15 Haziran 2018
Moody'sBa3Durağan13 Nisan 2017
Moody'sB1Pozitif7 Kasım 2014
S&PB+Durağan5 Temmuz 2013
Moody'sB1Durağan9 Mart 2011
S&PB+Negatif27 Mayıs 2010
S&PB+Durağan26 Mayıs 2009
S&PB+Negatif27 Temmuz 2006
S&PB+Durağan18 Aralık 2000

Bu gelişmeler, Senegal'in uluslararası finansal piyasalardaki itibarını ve gelecekteki borçlanma maliyetlerini önemli ölçüde etkileme pontasiyeli taşıyor.

Yatırımcılar ve finansal analistler, ülkenin mali disiplinini yeniden sağlaması ve borç dinamiklerini iyileştirmesi gerektiğini vurguluyor.

capture-decran-2024-09-09-a-11-49-34am.png

Son Haberler
Elazığ’da kaçak avlanmaya sıkı denetim
Elazığ’da kaçak avlanmaya sıkı denetim
Google, Veo 2'nin fiyatını açıkladı
Google, Veo 2'nin fiyatını açıkladı
Güzel oyuncu gönlünü meslektaşına kaptırmıştı! Aşkını resmen ilan etti
Güzel oyuncu gönlünü meslektaşına kaptırmıştı! Aşkını resmen ilan etti
Soğan çayı: Soğuk algınlığına ve gribe karşı mucize koruma
Soğan çayı: Soğuk algınlığına ve gribe karşı mucize koruma
Borsa'da parası olanlar dikkat! 'Yukarı adım kuralı' devreye giriyor
Borsa'da parası olanlar dikkat! 'Yukarı adım kuralı' devreye giriyor