Kredi derecelendirme devi Moody's Global, Yapılandırılmış Finans raporunda G20 ülkelerine yönelik büyüme tahminlerini paylaştı.

Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli beklentiler de yer aldı. Moody's, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında yüzde 3,2 oranında bir büyüme kaydedeceğini öngörüyor.

Kuruluşun tahminlerine göre büyüme oranındaki bu ivme ilerleyen yıllarda da korunarak 2026'da yüzde 3,4'e, 2027'de ise yüzde 3,5 seviyesine çıkacak.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Raporda en dikkat çeken başlıklardan biri de enflasyon öngörüleri oldu. Moody's, 2025 yılı için enflasyonun yüzde 35 seviyesinde gerçekleşmesini beklerken, bu oranın artı/eksi yüzde 2'lik bir marj içinde kalabileceğini not etti.

Düşüş eğiliminin süreceği tahmin edilen raporda; enflasyonun 2026'da yüzde 22'ye, 2027'de ise yüzde 18,5 seviyesine kadar gerileyeceği belirtildi.

KÜRESEL GÖRÜNÜMDE NELER OLACAK?

Küresel görünümde ise G20 gelişmiş ekonomilerinde büyümenin 2026 yılında yüzde 1,5-1,6 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Aynı dönemde gelişmekte olan ülkelerde büyümenin yüzde 4,0-4,1 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Moody's, ABD ekonomisinin 2026'da yüzde 1,9, Euro Bölgesi'nin yüzde 1,3, Çin'in yüzde 4,2 ve Hindistan'ın yüzde 6,5 oranında büyüme kaydetmesini bekliyor.