Moody's ve Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Moody's ve Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'B1'den 'Ba3'e çıkardı, kredi notu görünümünü ise 'pozitif'ten 'durağan'a revize etti. Bu arada Fitch de Türkiye'nin kredi notunu 'BB-', görünümünü 'durağan' olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B1"den "Ba3"e yükseltildiği bildirildi. Kurulu, görünümü ise "pozitif"ten "durağan"a revize etti.

Bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise Türkiye'nin kredi notunu "BB-", görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

ÖNCEKİ DEĞERLENDİRMELER NASILDI?

Moody's, en son 19 Temmuz 2024'te Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükselterek "B3"ten "B1"e çıkarmış ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.

Moody's bu yıl 24 Ocak'ta ise Türkiye'nin kredi notunda herhangi bir değişiklik yapmamıştı.

Fitch Ratings ise en son geçen yıl eylül ayında, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.

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