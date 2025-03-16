Moody’s Yunanistan’ın kredi notunu artırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Yunanistan’ın uzun vadeli kredi notunu Ba1’den Baa3’e yükseltti. Not artışına gerekçe olarak ülkenin beklenenden daha hızlı iyileşen kamu maliyesi ve gelecekteki ekonomik şoklara karşı artan direnci gösterildi. Moody’s ayrıca ülkenin kredi notu görünümünü pozitiften durağana çevirdi.

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BORÇ YÜKÜ AZALMAYA DEVAM EDİYOR

Yunanistan’ın mali disiplinini koruyarak önemli birincil fazla vermeye devam etmesi bekleniyor. Bu durum, yüksek borç yükünün kademeli olarak azalmasını sağlayacak. Ülkenin borç/GSYH oranı 2020’deki zirvesinden bu yana yaklaşık 50 puan düştü ve bu yıl yüzde 150’nin altına inmesi öngörülüyor.

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DİĞER KURULUŞLARIN DEĞERLENDİRMELERİ

Yunanistan’ın kredi notuna ilişkin diğer derecelendirme kuruluşları da olumlu değerlendirmeler yaptı. Standard & Poor’s, ülkenin kredi notunu BBB- seviyesinde tutarken, görünümü pozitif olarak belirledi. DBRS ise Yunanistan’a BBB kredi notu verdi ve görünümünü durağan olarak korudu.

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KREDİ NOTUNUN EKONOMİYE ETKİSİ

Bir ülkenin kredi notu, devlet borçlanma maliyetlerini doğrudan etkileyen önemli bir göstergedir. Yunanistan’ın not artırımı, yatırımcı güvenini yükselterek ülkenin daha düşük faiz oranlarıyla borçlanmasını sağlayabilir. Özellikle egemen varlık fonları ve emeklilik fonları gibi büyük yatırımcılar, ülkenin kredi notuna göre yatırım kararlarını şekillendirmektedir.