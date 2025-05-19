Moody's’in kararı altın fiyatlarında kritik etki yarattı!

Geride biraktigimiz haftanın son işlem gününde ons altında yaşanan düşüşe paralel gram altının da değer kaybetmesi birikimini altından yana değerlendiren vatandaşları endişelendirdi.%0,8 oranında düşüşle 3998 TL’den tamamladı. Bununla birlikte yükselişle hızlı bir giriş yaptı.

Gram altın haftanın ilk gününde saat 10:00 itibari ile %0,7 bir artışla 4027 TL seviyesine yükseldi. Çeyrek altın ise 6760 TL’den Cumhuriyet altını ise 26.950 TL’den satışa sunuluyor.

Öte yandan ons altının fiyatında da yükseliş görülüyor uluslararası piyasalarda %0,8 değer kazanan ons altın 3227 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu kapsamda uzmanların yaptığı yoruma göre geçen haftada yaşanan düşük seyrin ardından ons altın tarafında yaşanan bu toparlanmanın güvenli liman etkisini yıkmayacağı öngörüyor.

Öte yandan Moody's'in ABD'nin kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e düşürmesi, küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.