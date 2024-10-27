Moody’s’ten kritik Fransa kararı

Fransa, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ten borç notunda olası bir düşüşü kıl payı engelledi. Moody’s, Fransa’nın notunu "Aa2" seviyesinde korusa da, görünümü "durağan"dan "negatif"e çekerek, ülkenin orta vadede not düşüşü riski taşıdığını belirtti. Kurum, kamu maliyesinde görülen bozulmanın yanı sıra siyasi ortamın kapsamlı reformları desteklemekten uzak oluşunu kaygıyla karşılıyor. Moody’s ayrıca, Fransa’nın büyük bütçe açıkları vermemesi için gerekli önlemlerin alınmasında hükümetin zorlanabileceğini öngörüyor.

Fransa Ekonomi Bakanı Antoine Armand, bu kararı “not ettiklerini” belirtirken, ülkenin ekonomik olarak güçlü bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Armand, Fransa’nın önemli reformlar gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğunu ifade ederek, hali hazırda uygulamaya konulan bazı reformların özellikle istihdam alanında olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtti. Hükümet, 2025 yılı için kamu harcamalarında 60 milyar Euro’luk kesinti öngören bir planla kamu açığını GSYİH’nin %5’ine çekmeyi hedefliyor.

Fransa’nın borcu, yatırımcılar için hala cazip bir seçenek olmayı sürdürürken, ülkenin borçlanma faizleri Portekiz ve İspanya gibi daha riskli ülkelerin seviyelerine yaklaşıyor. Borç yükünün 2027’ye kadar eğitimi geçerek bütçede en büyük kalem haline gelme ihtimali üzerinde duruluyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ise Fransa’dan harcamalarda öngörülen tasarrufların netleştirilmesini talep etti.