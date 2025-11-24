The Guardian’ın haberine göre bu karar, Elon Musk ile ABD Başkanı Donald Trump arasında uzun süredir devam eden gerilimin ardından alındı.

Başlangıçta 24 Temmuz 2026’ya kadar “büyük ölçekli yapısal reform” yürütmesi beklenen DOGE’un başına Elon Musk ve eski Cumhuriyetçi başkan adayı Vivek Ramaswamy getirilmişti. Ancak Personel Yönetimi Ofisi (OPM) Direktörü Scott Kupor, bu ayın başlarında Reuters’a yaptığı açıklamada, DOGE’un artık “merkezi bir kuruluş” olmadığını ve fiilen ortadan kalktığını ifade etti.

Musk, Şubat ayında departman hakkında “mümkün olduğunca şeffaf olmaya çalıştıklarını” söylese de, görevlilerin kimliklerinin açıklanmaması, harcamaların ilgili kurumlara danışılmadan kesilmesi ve çalışmaların kamuoyuna net biçimde sunulmaması eleştirilerin odağındaydı.

DOGE’un feshedileceği zaten kulislerde konuşuluyordu ancak bunun sözleşme süresi dolduktan sonra gerçekleşmesi bekleniyordu. Politico’nun, departman çalışanlarının şimdiden kendilerine yeni iş aramaya başladığını yazmasıyla birlikte iddialar daha da güç kazandı.

Bu süreçte, Trump ve Musk arasındaki sert çekişmenin etkili olduğu ifade edilirken, birçok eski DOGE çalışanının hükümet programlarını kısma ve işten çıkarmalardaki rollerinin ileride hukuki sorunlara yol açmasından endişe duyduğu aktarıldı.

Mayıs ayına kadar 200 binden fazla federal çalışanı işten çıkaran DOGE, yapılan kesintilerle milyarlarca dolarlık tasarruf sağlandığını öne sürse de, faaliyetlerde şeffaflık olmaması nedeniyle uzmanların bu iddiaları doğrulamasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

Trump yönetimi, DOGE’un feshedildiğine ilişkin doğrudan bir açıklama yapmazken, Reuters’ın ortaya çıkardığı belgeler, departmanın görevlerinin büyük ölçüde OPM tarafından devralındığını gösterdi. Trump’ın DOGE hakkında artık geçmiş zaman kipinde konuşması ve Musk’ın Mayıs ayında Washington’dan resmen ayrılması, departmanın fiilen sona erdiği yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi.

TRUMP MUSK KAVGASI

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'la ilgili büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim" ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu" yorumunu yapmıştı.

Musk ayrıca Trump'ın Epstein dosyalarında olduğunu da gündeme getirmişti.

İkili daha sonra birçok kez birbirinin aleyhinde açıklamalarda bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında Beyaz Saray'daki Musk'a veda buluşması sırasında milyarderin gözündeki morluk dikkat çekmişti. Trump yönetimine danışmanlık için kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevinden ayrılan Musk'ın gözündeki belirgin morluk çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu. Ancak Musk, gazetecilerin morlukla ilgili sorularına cevaben, "Küçük oğlum X ile şakalaşıyordum ve 'Hadi, suratıma yumruk at' dedim" demekle yetinmiş ancak bu açıklama spekülasyonları dindirmeye yetmemişti.