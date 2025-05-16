Mor protesto! Kadınlardan AKP’nin ‘Aile Yılı’ panosuna tepki

Halkevci Kadınlar, Ankara’daki Güvenpark’a yerleştirilen “Aile Yılı Hatırası” panosunu mor boyayla protesto etti.

Sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde, panoya mor boya fırlatıldığı anlar yer aldı.

"KUTSAL OLAN KADINLARIN YAŞAMIDIR"

Kadınlar, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kadınlar, çocuklar her gün aile içi şiddet sebebi ile öldürülürken utanmadan kent meydanına 'Aile Yılı Hatırası' panosu koyan iktidara cevabımız mor boya! 'Daha geçenlerde Nagihan dayısı tarafından istismar edildi, öldürüldü. Daha dün bir baba çocuğuna mama alamadığı için intihar etti. Aile yılınız çocuk istismarı demek. Aile yılınız kadın katliamı demek. Aile yılınız yoksulluk demek! Kutsal olan aileniz değil kadınların yaşamıdır'.”

KADINLARDAN SERT TEPKİ

Eyleme katılan Halkevci bir kadın yurttaş da kameralara tepkisini şöyle dile getirdi:

“Kadınları, çocukları koruyabiliyorlar gibi bir de utanmadan 'Aile Yılı' yazmışlar. Aile yılında bizim için hatıra çocuk istismarı. Daha geçenlerde Nagihan dayısı tarafından istismar edilip öldürüldü. Daha dün bir baba çocuğuna mama alamadığı için intihar etti. Aile yılınız bu. Aile yılınız çocuk istismarı. Aile yılınız kadın katliamı. Aile yılınız yoksulluk demek. Aile yılını değil, bizler direniş yılını yükselteceğiz.”

Kadınlar, “Aile yılınız çocuk istismarı, aile yılınız kadın katliamı, aile yılınız yoksulluk demek” sözleriyle eylemlerinin gerekçesini yineledi.