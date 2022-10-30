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Mor reyhan çayı ne işe yarar?

Mor reyhan çayı değerli mineral ve vitaminler içeriyor. Ödem attırıcı özelliği en çok bilinen faydası. Peki, 10 dakikada hazırlanabilecek mor reyhan çayı ne gibi faydalara sahip? İşte yanıtları…

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 01:45
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Mor reyhan çayı nedir?

Mor reyhan çayı ne işe yarar?
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Mor reyhan çayı kötü huylu hücrelerin oluşumunu önlüyor. Kilo verme sürecinde aktif bir rol oynuyor.
Doğru miktarda tüketildiğinde çeşitli hastalıkların tedavisinde destek sağlıyor.

Lezzetli bir içecek olan mor reyhan çayı, vücuda enerji veriyor.

Mor reyhan çayı içerdiği magnezyum, demir, kalsiyum ve Omega-3 sayesinde vücuda birçok fayda sağlıyor. Düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini füçlendiriyor. Birçok hastalığın tedavisinde destekleyici besin olarak tercih ediliyor.

Özellikle diyet ve detoks listelerinin vazgeçilmez üyesi…
Ayrıca faydaları şöyle:

Cilt ve saç sağlığını destekler.

Vücudu rahatlattığı gibi kişilere enerji verir, halsizliği giderir.

Mide sağlığını olumlu yönde etkiler.

İçerdiği değerli mineraller sayesinde böbreklerin çalışmasını düzenler.

Göz sağlığı bakımından önemli bir içecektir.

Karaciğer dostudur.

Bağırsakların düzgün çalışmasını ve sindirim sistemi sağlığını destekler.

Anti-inflamatuar özelliği sayesinde inflamasyonu azaltır ve ödem attırır.

Sigarayı bırakma sürecinde olumlu etkileri olduğu bilinir.

Ağız ve diş sağlığını destekler.

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