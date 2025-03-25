Morais’tan Mourinho’ya büyük övgü: Hayatımı değiştirdi

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun yıllarca yardımcılığını yapan ve cuma akşamı Portekizli hocaya rakip olmaya hazırlanan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "O bana vermiş olduğu şansla benim hayatımı ve profesyonel kariyerimi değiştiren figürlerden biriydi. Onunla karşılaşmak beni her zaman mutlu ediyor. Ona karşı oynamak bana gurur verici etkenlerden biri" dedi.

Bu sezon ilk kez yer aldığı ligde Morais yönetimindeki son 6 maçta gol yemeden 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak düşme hattından çıkan Bodrum ekibi, tarihinde ilk kez evinde karşılaşacağı şampiyonluk yarışındaki güçlü rakibi Fenerbahçe önünde de seriyi sürdürmek istiyor.

Yıllarca Porto, Inter ve Chelsea'de yardımcılığını yaparak Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası dahil şampiyonluklar yaşadığı Jose Mourinho ile yolları bu maçta rakip olarak kesişecek Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Bizim için normal bir maç. Biz her zaman hazırlıklarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Her maça nasıl hazırlanıyorsak bu maça da o şekilde hazırlanıyoruz. Ligdeki hedefimizden dolayı çalışmalarımızı ve gelişmeyi sürdürmek istiyoruz. Şu ana kadar oynadığımız takımlara göre farklı hedefi olan takımla mücadele edeceğiz. Fenerbahçe kalitesi yüksek olan ve şampiyonluk hedefleyen bir takım. Biz çalışmalarımızı sürdürüp maçta ne olacağına bakacağız" diye konuştu.

'UZUN YILLAR BİRLİKTE ÇALIŞTIK'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho ile uzun yıllar birlikte çalıştığını söyleyen Morais, "Jose Morinho ile çok yakın bir ilişkim var. Bunu her zaman söylüyorum. Uzun yıllar birlikte çalıştık. O bana vermiş olduğu şansla benim hayatımı ve profesyonel kariyerimi de değiştiren figürlerden biriydi. Onunla karşılaşmak beni her zaman mutlu ediyor. Ona karşı oynamak bana gurur verici etkenlerden biri" ifadelerini kullandı.

Jose Morais, kendisine sorulan sorular üzerine sarı-lacivertli ekip önünde hangi kalecinin görev yapacağına karar vermediğini, yenilmezlik serisi ve Fenerbahçe maçının skoruyla ilgili bir tahminde bulunamayacağını da söyledi.