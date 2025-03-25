Morais’tan Mourinho’ya büyük övgü: Hayatımı değiştirdi

Kaynak: DHA
Morais’tan Mourinho’ya büyük övgü: Hayatımı değiştirdi

Süper Lig’de Bodrum FK’nın Fenerbahçe’yi konuk edeceği Süper Lig mücadelesi farklı bir anlam taşıyor. İki takımın başındaki Morais ve Mourinho uzun yıllar birlikte çalışmıştı. Bordum FK Teknik Direktörü Morais, Mourinho’nun hayatını değiştirdiğini söyledi.

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun yıllarca yardımcılığını yapan ve cuma akşamı Portekizli hocaya rakip olmaya hazırlanan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "O bana vermiş olduğu şansla benim hayatımı ve profesyonel kariyerimi değiştiren figürlerden biriydi. Onunla karşılaşmak beni her zaman mutlu ediyor. Ona karşı oynamak bana gurur verici etkenlerden biri" dedi.

Bu sezon ilk kez yer aldığı ligde Morais yönetimindeki son 6 maçta gol yemeden 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak düşme hattından çıkan Bodrum ekibi, tarihinde ilk kez evinde karşılaşacağı şampiyonluk yarışındaki güçlü rakibi Fenerbahçe önünde de seriyi sürdürmek istiyor.

Yıllarca Porto, Inter ve Chelsea'de yardımcılığını yaparak Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası dahil şampiyonluklar yaşadığı Jose Mourinho ile yolları bu maçta rakip olarak kesişecek Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Bizim için normal bir maç. Biz her zaman hazırlıklarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Her maça nasıl hazırlanıyorsak bu maça da o şekilde hazırlanıyoruz. Ligdeki hedefimizden dolayı çalışmalarımızı ve gelişmeyi sürdürmek istiyoruz. Şu ana kadar oynadığımız takımlara göre farklı hedefi olan takımla mücadele edeceğiz. Fenerbahçe kalitesi yüksek olan ve şampiyonluk hedefleyen bir takım. Biz çalışmalarımızı sürdürüp maçta ne olacağına bakacağız" diye konuştu.

'UZUN YILLAR BİRLİKTE ÇALIŞTIK'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho ile uzun yıllar birlikte çalıştığını söyleyen Morais, "Jose Morinho ile çok yakın bir ilişkim var. Bunu her zaman söylüyorum. Uzun yıllar birlikte çalıştık. O bana vermiş olduğu şansla benim hayatımı ve profesyonel kariyerimi de değiştiren figürlerden biriydi. Onunla karşılaşmak beni her zaman mutlu ediyor. Ona karşı oynamak bana gurur verici etkenlerden biri" ifadelerini kullandı.

Jose Morais, kendisine sorulan sorular üzerine sarı-lacivertli ekip önünde hangi kalecinin görev yapacağına karar vermediğini, yenilmezlik serisi ve Fenerbahçe maçının skoruyla ilgili bir tahminde bulunamayacağını da söyledi.

Son Haberler
206 eylemciye tutuklama talebi
206 eylemciye tutuklama talebi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor
Bu kadarı da pes! Arkadaşının asılı montundan para çaldı
Bu kadarı da pes! Arkadaşının asılı montundan para çaldı
Sloganın mimarı Berkay adliyeye sevk edildi. İmamoğlu'nu duygulandıracak soruyu avukatına sordu
Sloganın mimarı Berkay adliyeye sevk edildi. İmamoğlu'nu duygulandıracak soruyu avukatına sordu
Melike Şahin'den üniversiteli gençlere tam destek: Bu memleketin umudusunuz
Melike Şahin'den üniversiteli gençlere tam destek: Bu memleketin umudusunuz