Morata açıkladı: Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

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Morata açıkladı: Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaraylı oyuncu Alvaro Morata, hakkında çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Alvaro Morata'nın takımdan ayrılacağı medyada konuşulurken oyuncu sosyal medya hesabından yalanladı.

HABERLERİ YALANLADI

İspanyol yıldız transfer haberlerinin verildiği transfermarkt sitesine kendisi hakkında çıkan haberin altına "fake" sahte yazarak yalanladı. Alvaro Morata'nın Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi gelecek sezon devre arasında sona erecek. Ara transfer döneminde kiralık olarak imza attığı Galatasaray'da 16 maça çıkan Morata 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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