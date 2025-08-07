Morata düğümü çözüldü! Galatasaray'ın kazanacağı para belli oldu

Leroy Sane ve Victor Osimhen transferlerini bitiren son şampiyon Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.

Sarı kırmızılıların Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın transferinde düğüm sonunda çözüldü.

Teknik direktörlüğünü Cesc Fabregas'ın yaptığı Serie A ekibi Como'dan gelen teklifi kabul eden Morata, bir süredir kulüplerin anlaşmasını bekliyordu.

Como ile Milan bonservis konusunda anlaşmaya varırken kiralık sözleşmesinin sona erdirilmesi için Galatasarayla kulüpler arasındaki görüşmeler sürüyordu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Galatasaray, Alvaro Morata'nın Como'ya transferini onayladı. Sarı kırmızılılar bu anlaşmadan 6 milyon euro kazanacak.

Galatasaray, Alvaro Morata'nın Como'ya transferini onayladı. Sarı kırmızılılar bu anlaşmadan 6 milyon euro kazanacak. https://t.co/QG5nEdFW6p — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 7, 2025