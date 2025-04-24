Morata Galatasaray’daki geleceği için kararını verdi: Hayal kırıklığına neden olmuştu

Kaynak: Haber Merkezi
Morata Galatasaray’daki geleceği için kararını verdi: Hayal kırıklığına neden olmuştu

Galatasaray’a ara transferde gelen ancak performansı ile hayal kırıklığına uğrayan Morata’nın geleceği ile ilgili kararını verdiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun Milan’a dönmeyi düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Alvaro Morata için Portekiz basını dikkat çeken bir haber geçti.

A Bola'nın haberine göre Alvaro Morata, Galatasaray'daki kiralık sözleşmesinin tamamlamadan, sezonun noktalanmasıyla birlikte Milan'a dönecek.

Haberde Morata'nın Galatasaray macerasının nispeten başarısız olduğu ve oyuncunun gelecek sezon yeterli süre alabileceğinden emin olmadığı vurgulandı.

Galatasaray'ın büyük hedefleri olduğu ve bu yüzden hücum hattını güçlendirmeye çalışacağı aktarılırken, Osimhen'in de takımın hücumdaki öncelikli isim olması nedeniyle Morata'nın sarı-kırmızılılardan ayrılmasının beklendiği belirtildi.

Galatasaray ile 10 maça çıkıp 581 dakika görev alabilen Morata, 3 gol ve 1 asistlik istatistik yakaladı.

Son Haberler
Van’da 3 bin rakımda kış, bin 850 rakımda bahar
Van’da 3 bin rakımda kış, bin 850 rakımda bahar
Aydın’da 42 aranan şüpheli yakalandı
Aydın’da 42 aranan şüpheli yakalandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Özcan Deniz’den çadırlı önlem! Geceyi dışarıda geçirdi
Özcan Deniz’den çadırlı önlem! Geceyi dışarıda geçirdi
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin 4’lü finalinin nerede oynanacağı açıklandı
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin 4’lü finalinin nerede oynanacağı açıklandı