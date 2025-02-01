Morata Galatasaray'a imzayı attı

Sarı kırmızılılar, İspanyol futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Galatasaray Morata ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

İtalya'da Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu, Álvaro Morata ve menajer George Gardi bir fotoğraf çekildi. Gardi bu sosyal medya üzerinden paylaştı.

KARİYERİ BAŞARI DOLU

Kariyerinde Atletico Madrid, Real Madrid, Chelsea, Juventus ve Milan forması giyen Morata, 2 kez Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk, 1 kez Avrupa Ligi’nde şampiyonluk, 1 kez Süper Kupa’da şampiyonluk, 2 kez La Liga’da şampiyonluk yaşadı.

Morata bu sezon Milan'da 25 maçta forma giyerken, 6 gol ve 2 asist yaptı.