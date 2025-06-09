Morata kaçırdı, Portekiz Uluslar Ligi şampiyonu oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Morata kaçırdı, Portekiz Uluslar Ligi şampiyonu oldu

Portekiz, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta İspanya'yı penaltılarda 5-3 mağlup ederek Uluslar Ligi şampiyonu oldu.

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 sona eren maçta İspanya'yı penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek şampiyon oldu. Portekiz daha önce de 2019 yılında bu kupayı müzesine götürmüştü.

NORMAL SÜRE 2-2 SONA ERDİ

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. İsviçreli hakem Sandro Scharer'ın yönettiği mücadelenin 22. dakikasında İspanya Zubimendi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Portekiz, 26. dakikada Mendes'le 1-1'lik eşitliği yakaladı. 45. dakikada Oyarzabal'ın fileleri havalandırmasıyla İspanya soyunma odasına 2-1 üstün girdi. 61. dakikada sahneye Ronaldo çıktı ve skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti. Kalan bölümlerde başka gol olmayınca mücadele uzatmalara gitti. Bu bölümlerde de eşitlik bozulmayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.

MORATA KAÇIRDI

Penaltı atışlarında İspanya'ya karşı 5-3 üstünlük sağlayan Portekiz, Uluslar Ligi Kupası'nı ikinci kez kazanmayı başardı. Galatasaraylı Morata İspanya'nın penaltısını kaçıran isim oldu.

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