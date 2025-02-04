Morata transferindeki çarpıcı Arsenal ayrıntısı ortaya çıktı

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Morata transferindeki çarpıcı Arsenal ayrıntısı ortaya çıktı

Galatasaray’ın Morata transferindeki flaş ayrıntı ortaya çıktı. İspanyol oyuncuyla ilgilenen Arsenal’in transferde geç kalması sarı kırmızılıların önünü açtı.

Arsenal'in transferin son günlerinde Alvaro Morata için devreye girdiği ancak bu transferde kazananın Galatasaray olduğu ortaya çıktı.

The Athletic'te yer alan habere göre; Arsenal, önce Newcastle'dan Alexander Isak ve daha sonra Aston Villa'dan Ollie Watkins transferleri için masaya oturdu. Ancak, Premier Lig'in kar ve sürdürülebilirlik (PSR) kuralları gereği limiti az olan Arsenal, bu transferleri bitiremedi. Hatta daha önce anlaştığı ve transferini imza aşamasına getirdiği Brezilyalı orta saha Vitor Reis'in Manchester City'e gidişine de engel olamadı.

ARSENAL GEÇ KALDI, GALATASARAY İMZALADI

Transferin bitimine sadece birkaç gün kala Arsenal, piyasadaki diğer isimlere dikkatini çevirdi. Arsenal, Galatasaray'ın transferini bitirme aşamasına getirdiği Alvaro Morata ile bu süreçte ilgilenmeye başladı. Morata'yı kiralamaya sıcak bakan Milan, Arsenal'den gelecek bir teklife sıcak bakacağını iletti. Arsenal ise bu süreçte transferi ocak ayında mı yazın mı yapacağı konusunda kararsızlık yaşadı.

Bu kararsızlık sürecinde Galatasaray, Morata transferini bitirdi ve oyuncuyla el sıkıştı. Arsenal, daha sonra geri dönüp transfere müdahil olmak istese de geç kaldı.

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