Morata’dan Galatasaray itirafı: “Bazı şeyleri hak etmedim”

Alvaro Morata, takımdan ayrılırken yaptığı ve kısa süre sonra sildiği paylaşımın ardından sessizliğini bozdu.

Bulgaristan ile oynanacak maç öncesinde konuşan İspanyol forvet Como'ya transeri sonrası yaptığı açıklama hakkında, “Taraftarlar ve kulüp çalışanları yaptığım açıklamada yazılanları temsil etmiyor. Bana inanılmaz şekilde davrandılar. Bunu hak etmediler. Ben de bazı şeyleri hak etmedim. Bu yüzden sildim. Orada harika zaman geçirdim. Bunlar transfer döneminde olabilecek şeyler. Türkiye’deki insanlar olağanüstü.” dedi.