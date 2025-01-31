Morata'dan Galatasaray'a kötü haber

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Morata'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray Milanlı oyuncu Alvaro Morata'nın transferini bir şartla gerçekleştirebilecek.

Galatasaray, Alvaro Morata'yı kiralamak için kulübü Milan ile anlaşmaya vardığı haberleri gündemdeki yerini korurken bugün önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER GIMENEZ'E BAĞLI

Milan, Feyenoord'dan Santiago Gimenez'i transfer edemezse Alvaro Morata'nın ayrılığı gerçekleşmeyecek. Meksikalı oyuncunun transferi gerçekleştiğinde, Milan ve Galatasaray arasındaki anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Milan'da Galatasaray gibi transfer çalışmalarını sürdürürken Gimenez'in alternatifi ise Udinese'nin forveti Lorenzo Lucca oldu. İtalyan ekibi bu iki isimden birini kadrosuna katarsa Morata'yı Galatasaray'a gönderecek.

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