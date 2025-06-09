Morata'dan şok açıklama: 'Dönmeyebilirim...'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Morata'dan şok açıklama: 'Dönmeyebilirim...'

Galatasaray'ın İspanyol forveti Alvaro Morata, Portekiz'le oynanan Uluslar Ligi Finali'nde kaçırdığı penaltıdan sonra flaş açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar Ligi Finali'nde Portekiz ile karşılaşan İspanya, penaltılarla rakibine boyun eğerek ikinci oldu.

Boğalarda penaltı kaçıran Alvaro Morata maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da geçiren 32 yaşındaki forvet, milli takımı bırakabileceği mesajı vererek şunları söyledi:

"Tüm takım arkadaşlarım için üzgünüm. Çok çalıştık ama olmadı, futbol böyle bir şey.

Penaltıyı iyi kullanamadım, daha iyi atabilirdim. Şimdi eve üzgün bir şekilde dönmek zorundayım.

Şu anda sadece bu maçta yaşananları düşünebiliyorum ancak eylül ayında milli takıma dönmeyebilirim."

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