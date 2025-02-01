Morata'nın Galatasaray'a maliyeti

Milan ile anlaşma sağlayan Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata ile sözleşme imzaladı. 1,5 yıllık kiralama olarak imzalanan sözleşmede zorunluluk maddesi bulunmuyor.

18 MİLYON EURO MALİYETİ VAR

Morata'nın Galatasaray ile yaptığı anlaşma ile ilgili olarak Haluk Yürekli: “Galatasaray, sezon sonuna kadar Morata’ya 4 milyon Euro, Milan’a 2 milyon Euro kiralama ücreti verecek. Önümüzdeki sene de Morata’ya 8 milyon Euro, Milan’a 4 milyon Euro kiralama ücreti verecek. Morata’nın 1.5 senelik maliyeti 18 milyon Euro olacak.” ifadelerini kullandı.