Morgan Stanley, Borsa İstanbul’daki üyeliğini iptal etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Morgan Stanley, Borsa İstanbul’daki üyeliğini iptal etti

Dev yatırım bankası Morgan Stanley, Borsa İstanbul’daki borsa üyeliğini kendi isteğiyle iptal ettirdi. Morgan Stanley'nin kararı KAP'a da bildirildi.

Türkiye güne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 87 kişinin gözaltına alınmasıyla uyandı. Yapılan operasyonlar sonrası ülke ekonomisi de hareketlendi. Altın ve dolar rekor üstüne rekor gelirken Borsa İstanbul ise çöktü.

BORSA ÜYELİĞİNİ İPTAL ETTİ

Operasyonların ardından Morgan Stanley'den de dikkat çeken bir hamle geldi. ABD merkezli dev yatırım bankası, Borsa İstanbul’daki borsa üyeliğini kendi isteğiyle iptal ettirdi.

KAP'A BİLDİRDİ

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 19 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı;

"Faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. (Üye Kodu:MSI), Borsamız Yönetim Kurulunun 12/03/2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır."

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