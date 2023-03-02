Moringa Çayı neye iyi gelir?

Mucize moringa çayı ağaç bitkisi ya da baget ağacı bitkisi olarak da biliniyor.

Moringa çayı; doğadan doğal haliyle toplanıp yaprakları kurutulduğunda demlenerek tüketilen oldukça faydalı bir içecek türü. İşte nasıl demlendiği.

MORİNGA ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Moringa tea oldukça etkili ve son derece güçlü etkilere sahip bir bitki çayıdır. Bağırsakları temizlemeye, metabolizmayı hızlandırmaya, yağın vücutta depolanmasını önlemeye yardımcı olmaktadır. Moringa poşetler halinde hazır çay şeklinde satıldığı gibi kurutulmuş bitki halinde de satılmaktadır. Kişiler demleme yöntemiyle çaylarını kendileri hazırlayabilmektedir. Mucize ağaç bitkisi çayının hazırlanışı diğer bitki çaylarından farklı değildir. Bir fincan kaynamış suyun içerisine 1 çay kaşığı moringa yaprakları ilave edilir. Ve yapraklar suya renk verecek şekilde 3-4 dakika kadar beklemek gerekmektedir. Çayın iyice demini salması için bu süre 5 dakikaya kadar çıkarılabilir. Tercihe göre çayı tatlandırmak için bal da kullanılabilmektedir.

MORİNGA ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Mucize ağaç bitkisinin çayı tam bir şifa deposu olarak bilinmektedir. Metabolizmayı hızlandırıp, vücuttaki fazla yağların yakılmasına yardımcı olan moringa tea faydaları şunlardır;

Vücudun gün içerisinde daha enerjik olmasını sağlamaktadır.

Sindirim sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayarak tokluk hissi vermektedir.

İçeriğinde; Demir, A vitamini, potasyum ve protein barındırmaktadır.

Ülser ve yara tedavisinde etkili olup, mide ağrılarının giderilmesine yardımcı olmaktadır.

İçeriğindeki A, C ve D vitaminleri sayesinde yaşlılık belirtilerinde faydalıdır ve etkili bir antioksidan olarak bilinmektedir.

Böbrek rahatsızlıklarının ve kalp hastalıklarının oluşmasını önlemektedir.

Yapılan pek çok araştırmaya göre kanser hastalığına karşı önleyici etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

İçeriğinde az miktarda yağ ve karbonhidrat bulunduğu için zayıflamak isteyenlerin kilo vermelerine yardımcı olmaktadır.



MORİNGA ÇAYININ YAN ETKİLERİ VAR MIDIR?

Moringa çayı aşırı tüketim sonucunda belli başlı yan etkiler gösterebilmektedir. Bu sebeple her bitki çayında olduğu gibi baget ağacı bitkisinin çayı da kullanımda aşırıya kaçmadan tüketilmelidir. Uzmanlar, bu çayı tüketecek olan kişilerin ekstra ilaç kullanımına dikkat çekmektedir. Çayın beraberinde kullanılan ekstra ilaçlarla reaksiyona girerek beklenmeyen yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Eğer ki ileri derecede kalp hastası ya da tansiyon hastasıysanız kullanım öncesinde doktorunuza danışmalısınız. Hamilelik durumu ya da ileri derecede ciddi bir hastalık söz konusu değilse ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz.