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Volkan Demirel Galatasaraylıları da ağlattı

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel hakkında samimi itiraflarda bulundu.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 00:11
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Morova: Volkan hepimizi ağlattı

Volkan Demirel Galatasaraylıları da ağlattı
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Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen Deprem felaketin ardından Türk Spor kulüplerinin dayanışması devam ediyor.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in felaketin ilk gününde yaptığı paylaşım her kesimi derinden etkilemişti.
Fenerbahçe'de kaptanlık yapan ve uzun yıllar sarı-lacivertli formayı Volkan Demirel'e rakip taraftarlardan birçok sayıda destek mesajları gönderilmişti.
DAHA DA BÜTÜNLEŞTİK
Play Spor'un canlı yayınına bağlanan Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova ise konuyla ilgili, "Volkan Demirel hepimizi ağlattı. Dün GSTV yayınına bağlanması için de Volkan Demirel'i aradık. Aslında birlik içinde olmamamız için bir neden yok, belki bu olay bizi daha da bütünleştirecek" ifadelerini kullandı.
Yayına katılan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ise "Çok zor günler geçiriyoruz, hepimizin tekrardan başı sağ olsun. Bütün vatandaşlarımızın birlik olduğu, her tır dolduğunda gözlerimizin dolduğu anlar yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

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