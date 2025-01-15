Mortal Kombat 1’in yeni fragmanı yayınlandı

Warner Bros. Games, Mortal Kombat 1 için yayımladığı yeni fragmanda iki ikonik karaktere odaklanıyor: Conan the Barbarian ve T-1000 Terminator. Fragman, Conan’ın rakibini ortadan ikiye böldüğü "brutality" saldırısını ve T-1000 Terminator’ün sıvı metal formundan insan şekline dönüşünü etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor.

T-1000, James Cameron’ın unutulmaz Terminator 2: Judgment Day filminde Robert Patrick tarafından canlandırılmıştı. Mortal Kombat 1’deki T-1000 de Patrick’in karakterine dayanıyor ve kendisi seslendirme görevini üstleniyor. T-1000, Khaos Reigns genişleme paketi ile oyuna dahil edilen son DLC karakteri olarak dikkat çekiyor. Bu genişleme paketi, daha önce Cyrax, Sektor, Noob Saibot ve Ghostface gibi popüler dövüşçüleri de oyuncularla buluşturmuştu.

CONAN’IN GERİ DÖNÜŞÜ

Conan the Barbarian, 21 Ocak’ta Khaos Reigns genişleme paketini erken erişimle satın alan oyuncular için erişilebilir olacak. Karakter, Arnold Schwarzenegger’in 1982 yapımı klasik filmdeki görünümüne dayanıyor, ancak seslendirme ünlü oyuncu tarafından yapılmıyor. Conan’ın tam oyun içi performansı yarınki Kombat Kast etkinliğinde ayrıntılı bir şekilde tanıtılacak.

MORTAL KOMBAT 1’İN BAŞARISI

Mortal Kombat 1’in satış rakamları dört milyonu aşarak Warner Bros. Games’in önde gelen yapımlarından biri oldu. Şirket CEO’su David Zaslav, bu başarıyla birlikte şirketin yalnızca dört önemli oyun üzerine yoğunlaşacağını belirtti. NetherRealm Studios’un yöneticisi Ed Boon ise, seriyi uzun süre destekleyeceklerini ve gelecekteki oyunların planlandığını ifade etti.

Hayranlar, NetherRealm’in DC dövüş oyunları serisi "Injustice"e geri dönüp dönmeyeceğini merak ediyor. İlk oyun 2013’te, ikinci oyun ise 2017’de piyasaya sürülmüştü. Ancak stüdyo, 2023’te Mortal Kombat 1’i çıkararak bu rotadan sapmış görünüyor.

Ed Boon, bir röportajında bu kararı etkileyen iki önemli nedeni vurguladı: Unreal Engine 4’e geçiş ve COVID-19 pandemisinin getirdiği zorluklar. Boon, Injustice serisinin kapısının açık olduğunu belirterek hayranlarını umutlandırdı.