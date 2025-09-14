Mortal Kombat efsanesinin çıkış tarihi belli oldu

Atari tarafından duyurulan Mortal Kombat Legacy Kollection, 30 Ekim 2025’te PS5 ve PS4 için dijital olarak piyasaya çıkacak. Oyunun hayranları için hazırlanan fiziksel Blu-ray sürüm ise 12 Aralık’ta raflarda yerini alacak.

SERİNİN KAPSAMLI ARŞİVİ

İlk kez 1992’de piyasaya çıkan Mortal Kombat, hem oynanışı hem de şiddet unsurlarıyla oyun dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. “Legacy Kollection” paketi, PS2 dönemine kadar yayımlanan neredeyse tüm oyunları içeriyor. Tek eksik ise Dreamcast’e özel çıkan “Mortal Kombat Gold”. Bunun dışında koleksiyonda serinin evrimini gösteren bir belgesel, karakter geçmişleri ve ayrıntılı zaman çizelgeleri bulunuyor.

ÇEVRİM İÇİ OYUN KEYFİ

Koleksiyon sadece nostaljik bir arşiv değil, aynı zamanda güncel bir oyun deneyimi sunmayı da hedefliyor. Rollback netcode teknolojisi sayesinde oyuncular düşük gecikmeyle çevrim içi karşılaşmalara katılabilecek. Ayrıca interaktif belgesel, Mortal Kombat’ın yaratım sürecine ışık tutarak hayranlara perde arkasını keşfetme imkânı sağlayacak.

KOLEKSİYONDAKİ OYUNLAR

Pakette yer alan bazı oyunlar şunlar:

Mortal Kombat (1992) – Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear

Mortal Kombat II (1993) – Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X

Mortal Kombat 3 (1995) – Arcade, SNES, Genesis

Ultimate Mortal Kombat 3 (1995) – Arcade, WaveNet, SNES

Mortal Kombat Trilogy (1996) – PlayStation

Mortal Kombat 4 (1997) – Arcade

Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997) – PlayStation

Mortal Kombat: Special Forces (2000) – PlayStation

TÜRKİYE’DE MORTAL KOMBAT’IN YERİ

Türkiye’de Mortal Kombat, 1990’lı yıllarda arcade salonlarının en popüler oyunlarından biriydi. Ancak şiddet unsurları nedeniyle zaman zaman tartışmalara da konu oldu. Bugün ise oyun kültürünün ayrılmaz bir parçası kabul ediliyor. Yeni koleksiyon, hem nostalji arayanlara hem de seriye yeni katılacak oyunculara hitap edecek.

GÜVENİLİR ELLERDEN YENİDEN DOĞUŞ

Koleksiyonun geliştirilmesi, emülasyon projelerindeki başarısıyla bilinen Digital Eclipse tarafından üstlenildi. Bu durum, hem teknik kalite hem de içerik çeşitliliği açısından hayranların beklentilerini yükseltiyor.