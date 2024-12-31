Morurinho en büyük pişmanlığını açıkladı. İtalyan basınına konuştu

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Morurinho en büyük pişmanlığını açıkladı. İtalyan basınına konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho en büyük pişmanlığını açıkladı. İtalyan basınında konuşan Portekizli teknik adam İspanya’da ve İtalya’da geçirdiği dönemlere dikkat çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’dan çarpıcı açıklamalar geldi. İtalyan Corriere Dello Sport gazetesine konuşan Portekizli teknik adam en büyük pişmanlığını açıkladı. Real Madrid’den ayrıldıktan sonra Chelsea’ye döndüğüne dikkat çeken Mourinho, “Florentino'ya hayır dedim. Bana 'Mou, şimdi gitme, zor kısmı hallettin ve şimdi iyi kısmı geliyor' dedi... Böyle olacağını biliyordum ama İspanya'da büyük mücadelelerle geçen üç yılın ardından Chelsea'ye dönmek istedim” şeklinde konuştu. Portekizli teknik adam ayrıca Roma’dan daha erken ayrılmadığı için de pişman olduğunun altını çizdi.

Mourinho ayrıca bir gün milli takım çalıştırmak istediğini ifade ederek Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası’nda mücadele etmek istediğini sözlerine ekledi.

Mourinho, VAR’ın oyun süresi hakkındaki etkileri hakkında konuşmak istemediğinin altını çizerek bu yorumları fenomenlere bıraktığını belirtti.

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