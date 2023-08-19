Morutan Galatasaray'dan ayrılıyor. Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da Okan Buruk'un gözüne giremeyen Olimpiu Morutan, Sarı Kırmızılılar'dan ayrılsa da Süper Lig'den ayrılmadı.

Morutan Galatasaray'dan ayrılıyor. Yeni takımı belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Süper Lig ekiplerinden olan MKE Ankaragücü, Olimpiu Moratan'ın kiralık transferi konusunda Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Ankara'ya gidecek olan futbolcu, kısa süre içinde yeni takımının formasını giyecek.

2021 yazında Galatasaray'a gelen Morutan, sarı-kırmızılı formayla toplamda 36 maça çıktı.

Rumen futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezonu Pisa'da geçiren Morutan, İtalyan ekibinde 36 maça çıktı.

24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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