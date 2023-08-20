Morutan Galatasaray'dan bonservisiyle ayrıldı

Ankaragücü, Morutan'ı açıkladı!

Morutan Galatasaray'dan bonservisiyle ayrıldı

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Olimpiu Morutan'ın yeni takımı belli oldu.
Süper Lig ekibi Ankaragücü, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı.
Başkent temsilcisi, oyuncuyu bonservisiyle transfer etti. Ankaragücü, Rumen oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
RESSAM GÖNDERMESİ
Süper Lig ekibi, Galatasaray'dan transferi dünyaca ünlü ressam Bob Ross ile açıkladı.
Sarı kırmızılı takım, Morutan için 3-3.5 milyon Euro seviyelerinde bonservis bedeli kazanacak.
Morutan'ın sözleşmesinde Galatasaray'ın sonraki satışı için yüzde 20 payı var.

Ayrıca belirli opsiyonlara bağlı olarak Galatasaray için geri alma maddesi bulunuyor.
Sarı kırmızılı takımda tutunamayan Morutan, geçtiğimiz sezonu Serie B ekibi Pisa'da kiralaık olarak geçirmişti.
Pisa'da geçen sezon 36 maçta sahaya çıkan Morutan 6 gol attı ve 8 asist yaptı.
Süper Lig'den de bazı takımlarla adı geçen Morutan'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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