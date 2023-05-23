Morutan Romanya yolcusu

Steaua Bükreş, Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'a talip oldu.



BÜKREŞ TEKRARDAN ONU İSTİYOR

Galatasaray'ın 2021-22 sezonunda kadroyu gençleştirme hedefiyle Steaua Bükreş'ten 4.1 milyon euro'ya satın aldığı Morutan, İtalya 2. liginde gösterdiği performansla dikkat çekti. Bükreş'in tekrardan takıma katılması için Morutan'ı kiralamak istediği öğrenildi.

İTALYA'YI ÇOK SEVDİ

Morutan, bu sezon Pisa formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.