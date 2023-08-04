Morutan'a İtalya'dan bir talip daha çıktı

Serie B ekiplerinden Palermo Galatasaray'ın 24 yaşındaki on numarası Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Morutan'a İtalya'dan bir talip daha çıktı

Geçtiğimiz sezon kadroda düşünülmediği için Serie B ekiplerinden Pisa’ya kiralanan Olimpiu Morutan’ın İtalya’dan talipleri artmaya devam ediyor.

PALERMO TALİP OLDU
İtalyan basınından La Gazzette dello Sport'un haberine göre, Serie B ekiplerinden Palermo, Olimpiu Morutan’ı kadrosuna katmak istiyor.

KİRALAMAK İSTİYORLAR
Sarı-kırmızılılar Rumen futbolcu için 4-5 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli beklerken Palermo oyuncuyu satın alma opsiyonu olmadan kiralamak istiyor.

BONSERVİSİNİ FAZLA BULDULAR
Geçen yıl, Olimpiu Morutan’ı kiralık olarak kadrosunda bulunduran Pisa’da oyuncuyu transfer etmek isterken yıldız futbolcunun satın alma bonservisinin fazla olması nedeniyle transferi gerçekleştiremedi.

PERFORMANSI
Morutan geçtiğimiz sezon Serie B ekibi Pisa'da çıktığı 36 maçta 6 gol 8 asist kaydederek takımın en skorer ismi olmuştu.

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