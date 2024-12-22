MOSFED'de Ahmet Güleç güven tazeledi

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanlığına, Ahmet Güleç yeniden seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, MOSFED'in kuruluşunun 10. yılının kutlandığı 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

MOSFED'in yeni yönetim kurulu üyeleri Ercan Ata, Nuri Gürcan, Murat Tunç, Hasan Arapoğlu, Davut Karaçak ile İsmail Biçer oldu.

Toplantıda oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Güleç, MOSFED'in 10 yıllık süreçte sektöre kazandırdığı ivmeyi değerlendirdi.

Birlikte yazdıkları bu başarı hikayesinin teknolojiden tasarıma, sürdürülebilir büyümeden global vizyona kadar uzandığını kaydeden Güleç, şu açıklamalarda bulundu:

"2028'de dünya mobilya ticaretinde yüzde 3 pay hedefiyle, 1 milyar insana dokunmak için kararlıyız. Bugün, hep birlikte geleceği şekillendiriyoruz. Çünkü biz, 10'dan sonraya da hazırız. Zorlu koşullarda çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Tasarım ve inovasyon odağında büyümeyi hedefliyoruz. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı ve Furnishings & Design Istanbul gibi dünya çapında dikkat çeken organizasyonlar düzenledik. Türk mobilyasının global arenada hak ettiği değeri görmesi için güçlü adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz."

- "Bütün kategorilerde üretim yapabilen 4 ülkeden birisiyiz"

Ahmet Güleç, MOSFED'in Türk mobilya sektörünü uluslararası arenada üst sıralara taşımayı sürdürdüğünü vurgulayarak, şu bilgileri verdi.

"Sektör olarak son 10 yılda o kadar büyük bir yol katettik ki dünyanın bütün kategorilerde üretim yapabilen 4 mobilya ülkesinden biri, dünyanın ise 7'nci büyük mobilya ihracatçısı durumuna geldi. Bunu hedefli stratejimiz, yüksek adaptasyon becerimiz, 45 bini aşkın üreticimiz ve 500 bine yakın çalışanımızla başardık. Son 10 yılda ayağa kalktık ve dünyada dikkatleri üzerine çeken bir üretici durumuna geldik. Bu tablo potansiyelimizi tam olarak ortaya koymamız halinde dünyadaki etkimizin daha da büyüyeceğini bizlere gösteriyor. Bunun için de sorunlarımızı net bir şekilde tarif etmemiz, çözümleri ortaya koymamız ve geri adım atmadan bunu uygulamamız gerekiyor."