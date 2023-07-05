Beşiktaş'ın buhar olan 110 milyon Eurosu'nun akıbetini Şerafettin Tilki açıkladı

Wagner Putin'e baş kaldırdı, olan Beşiktaş'a oldu. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki Beşiktaş'ın 110 milyon Eurosu'nun nasıl uçtuğunu yazdı.

Beşiktaş'ın buhar olan 110 milyon Eurosu'nun akıbetini Şerafettin Tilki açıkladı

Spor dışına çıkmayalım diyoruz ya genelde. Direniyorum ama sınırlar da zorlanıyor. İçim içimi yiyor!
Nasıl rahat olayım nasıl?
Dünyanın en güzel konumuna sahip olan Beşiktaş’ın stadı isim sponsoru sendromu yaşıyor.

Oysa Ahmet Nur Çebi, Rusya’nın en büyük şirketi olan Gazprom’un CEO’su Alexey Miller ile anlaşmaya varmıştı. Hem de öyle böyle değil. 5 yıllık. İlk 3 yıl için toplam 60 milyon euro. Kalan son iki sene 50 milyon olacaktı.
Bu yıllık sponsorluk ücreti futbol takımının yıllık maliyetinin yarısından fazlasıydı.

Anlaşmanın yazıya dökülüp imzalanması için tarih belirlenme sürecine girildi.
İşte ne oldu ise tam bu sırada oldu.

Ne yaptın Wagner?

Şu bildiğimiz Wagner Love degil. Rus özel birliklerin adı. Sen kalk Putin’e baş kaldır. Kremlin’i kuşatmak için Moskova yoluna düş.
Allah sana akıl fikir versin Wagner!

Hal böyle olunca Çebi, Miller’e ulaşamıyor. Yer yarıldı, Wagner'in içine düştü sanki. CEO ortalıkta yok.

Kulübe öte yandan bilgi notu ulaşıyor. "Rusya’da yaşanan olağanüstü durum itibari ile bütün sportif faaliyetlerimize verdiğimiz destekler askıya alınmıştır" diye.

Al sana şok.
Getirisi yok.

Oldu mu şimdi?
Ulan Wagner misin Keller misin her neysen bir çuval inciri mahvettin. Ülkemizin en büyük sponsorluk anlaşmasının ipini çektin.
Hadi kendini mahvettin. Beter olasın beter de! Beşiktaş’a yaşattığın bu zararı kim nasıl, telafi edecek?
Ulan senin yatacak yerin yok Wagner!
Lanet olası seni!

DEMİRÖREN DEVREDE

Stat ismi için Rus doğal gaz firması ile büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, bunun üzerine Azerbaycan’ın milli petrol ve gaz şirketi SOCAR ile temasa başladı.
Bunun için, aynı ülkede, işleri olan (Bahis ve piyango şirketleri) eski Başkan Yıldırım Demirören’in desteğine başvurulduğu ileri sürülüyor.
İngiliz kulüplerine yaptıkları yatırımlarla öne çıkan Birleşik Arap Emirlikleri Havayolu şirketi Emirates’in ilgisi de var.

Peki Moskova - Bakü - Dubai üçgeninde anlaşma sağlanamaz ise ne olacak?
Çebi’nin ‘B’ planı da hazır. Bunun adı THY.

Milli havayolu şirketimiz; Basket ve futbola ilgili. Euroleague ve Şampiyonlar Ligi ana sponsoru. Başakşehir’e bile bir dönem sponsorluk yapmıştı. Taraftarı, camiası, izlenmesi olmayan Bu kulübe hem de.

THY ile Stat sponsoru anlaşması hiç fena olmaz. Ülkenin iki güzide markası Dolmabahçe’ye çok yakışır.

Şahsen Emirates yerine THY tercihimdir. Ancak futbolda duygusallığa yer yok. Parayı veren, düdüğü çalıyor.

Beş parasız kalasın Wagner!

İnsanların hayallerini mahvettin Wagner!

(Şerafettin Tilki)

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