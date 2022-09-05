Moskova Borsası’nda döviz işlemeleri durduruldu

Moskova Borsası’ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün 10.50 (TSİ 10.50) itibarıyla döviz ve değerli metallere ilişkin işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, işlemlerin durdurulmasına ilişkin gerekçe belirtilmedi.