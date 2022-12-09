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Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 09:26
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Moskova’da bir hipermarkette yangın: 1 kişi öldü

Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova’da bulunan bir hipermarkette çıkan yangın, toplam 18 bin metrekare alana yayıldı.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangında, 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Yangın nedeniyle hipermarketin çatısı da çökerken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (AA)

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