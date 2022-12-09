﻿Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova’da bulunan bir hipermarkette çıkan yangın, toplam 18 bin metrekare alana yayıldı.
Açıklamada, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangında, 1 kişinin öldüğü bildirildi.
Yangın nedeniyle hipermarketin çatısı da çökerken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (AA)
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