Moskova'da olası dron saldırılarına karşı önlem: 4 havalimanına uçuşlar durduruldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Moskova'da olası dron saldırılarına karşı önlem: 4 havalimanına uçuşlar durduruldu

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), başkent Moskova'da bulunan Şeremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Jukovski ve Kaluga Havalimanlarında uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla geçici olarak uçuşların durdurulduğu açıklandı.

Rusya'da olası dron saldırıları nedeniyle Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, Sivil hava araçlarının uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla Şeremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Jukovski ve Kaluga havaalanlarına geçici olarak uçuş kabul edilmeyeceği bildirildi.

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Rosaviatsiya'dan yapılan açıklamada "Hava aracı ekipleri, hava trafik kontrolörleri ve havaalanı hizmetleri, uçuş güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor.

Güvenlik, her zaman birinci önceliğimizdir" ifadelerine yer verildi

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