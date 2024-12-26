Moskova'da olası dron saldırılarına karşı önlem: 4 havalimanına uçuşlar durduruldu

Rusya'da olası dron saldırıları nedeniyle Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, Sivil hava araçlarının uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla Şeremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Jukovski ve Kaluga havaalanlarına geçici olarak uçuş kabul edilmeyeceği bildirildi.

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Rosaviatsiya'dan yapılan açıklamada "Hava aracı ekipleri, hava trafik kontrolörleri ve havaalanı hizmetleri, uçuş güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor.

Güvenlik, her zaman birinci önceliğimizdir" ifadelerine yer verildi