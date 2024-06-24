Moskova'da savunma enstitüsü'nde yangın: 8 ölü, 1 yaralı

Moskova'daki sekiz katlı Platan Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde yangın çıktı. Yangın, binanın 5. ve 7. katlarına yayıldı ve çok sayıda kişiyi binada mahsur bıraktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. 4 bin 500 metrekarelik alana yayılan yangına, 40'tan fazla itfaiye aracı, 2 yangın söndürme helikopteri ve 40 personel müdahale etti.

Yangında, alevler arasında kalan 6 kişi ile yangından kaçmak için binadan atlayan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Merdiven boşluklarına sığınanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca 120'den fazla kişi dumandan etkilendi.

Platan Savunma Araştırmaları Enstitüsü, Rus savunma sanayii için elektronik parçalar geliştiriyor ve özellikle Rus ordusu için AR-GE çalışmaları yapılıyor. Yangının, gaz tüpü patlaması veya elektrik kaçağı nedeniyle çıkmış olabileceği düşünülüyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rus basınında çıkan haberlere göre, yangının çıktığı bina Sovyetler Birliği döneminde inşa edildi ve 90'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra özel mülkiyete geçti. 2017'den bu yana binada yangın güvenliği incelemesi yapılmadığı belirtildi.