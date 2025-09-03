“Moskova’da Yaz. Moda ve Güzellik” Festivali’nde Moskova’nın Yeni Yüzünü Keşfedin

Altı gün boyunca Moskova’nın sakinleri ve ziyaretçileri, en yeni sektör trendleri ile kültürel etkinliklerin dinamik bir birleşimini deneyimledi.

Geniş katılımlı Beauty Night Out etkinliğinde dileyen herkes ücretsiz makyaj ve hızlı saç şekillendirme stantlarını ziyaret edip, kozmetik ve aksesuar pazarını gezme fırsatı bulurken, ayrıca ünlü makyaj sanatçılarının verdiği atölyelere de katılabildi. Bunun yanı sıra, her konuk, önde gelen bir Rus kozmetik markasının sanatçıları tarafından yapılan profesyonel podyum makyajını deneyerek model rolüne bürünme şansına sahip oldu. Bunun yanında, güncel ve trend konuların ele alındığı uzman konuşmalarını dinlemek isteyenler için açık bir söyleşi alanı da vardı.

Festival, özel etkinlik alanlarıyla unutulmaz anlar yaşattı

Moda meraklıları, yerel tasarımcıların eserlerini sergilediği tasarım pazarını da keşfedebildi. Doğal kumaşlardan yapılmış giysiler, şık el yapımı takılar, zarif işlemeli çantalar, makyaj çantaları, aksesuarlar ve doğal güzellik ürünleri — ziyaretçilerin hem kendilerine hem de sevdiklerine hediye etmek için ideal seçenekler sundu. Festivalin öne çıkan anlarından biri ise, tarihi Lev Tolstoy Evi Müzesi’nde düzenlenen moda gösterisiydi. Bu özel defile, konuklara çağdaş modayı deneyimleme ve Rusya’nın zengin kültürel mirasıyla buluşma fırsatı sundu.

Parfüm meraklıları ise farklı kültürleri ve duyguları nasıl canlandırdığını anlatan özel kokular üzerine düzenlenen söyleşilere katılabildi. Konuklar, kişisel koku danışmanlığı alma ya da kendi özgün parfüm kompozisyonlarını yaratma şansına da sahip oldu. Festivaldeki bir diğer benzersiz alan ise, ziyaretçilerin sevdiklerine eşsiz bir koku ile zenginleştirilmiş kartpostal gönderebildiği Kokulu Posta İstasyonu oldu.

“Moskova’da Yaz. Moda ve Güzellik” festivali, Moskova’yı çok yönlü bir şekilde tanımayı sağlayan, Rusya’nın başkentini modern ve modaya uygun bir seyahat ve alışveriş destinasyonu olarak keşfetmeye imkân veren canlı bir etkinlik. Etkileyici Moskova festivalleri, unutulmaz deneyimler yaşamak isteyen Türkiye’den gelen tüm ziyaretçiler için ister ailece ister tek başına yapılacak seyahatlerde ideal bir adres oluşturuyor.