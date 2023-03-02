﻿Promes mahkemeye katılmıyor. Oyuncunun avukatı açıkladı

Hollanda'da cinayette teşebbüsten yargılanan Quincy Promes, cuma günü yapılacak mahkemeye katılmayacak.



SÖZLEŞMESİ BOZULABİLİR

Spartak Moskova'da forma giyen oyuncunun avukatı Robert Malewicz, oyuncusunun Hollanda'ya gelmesi durumunda uzun süre gözaltına alınabileceğini ve bu durumun Spartak Moskova ile sözleşmesini bozabileceğini aktardı. Malawicz, bu nedenle Promes'in cuma günkü mahkemede yer almayacağını söyledi.



"GÖZALTINA ALINMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Malawicz, "Promes'in Spartak Moskova ile sözleşme yükümlülüğü var. Savcılık ile yaptığımız görüşmelerde bir anlaşmaya varamadık.

Hollanda'ya geldiğinde onu tutuklamak istiyorlar, bunun haksızlık olduğunu kanıtlayabilecek olmamıza rağmen, daha sonra uzun süreli gözaltına alınma riskiyle karşı karşıya.

O zaman Spartak Moskova'ya karşı yükümlülüklerini yerine getiremez ve bu Promes'in sözleşmesine mal olabilir." diye konuştu.



KOVUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

31 yaşındaki Promes hakkında, 2020'nin temmuz ayında düzenlenen bir aile partisinde kuzenini dizinden bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle kovuşturma başlatılmıştı.