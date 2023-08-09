Moskova’ya silahlı İHA’larla saldırı girişimi engellendi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente yönelik iki adet silahlı insansız hava aracıyla (İHA) yapılan saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

KAYNAK: AA
Moskova’ya silahlı İHA’larla saldırı girişimi engellendi

Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, iki adet silahlı İHA ile Moskova’ya saldırı girişiminde bulunulduğunu belirtti.

İki İHA’nın da hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğünü aktaran Sobyanin, bu hava araçlarından birinin Minsk otobanı, diğerinin ise Domodedovo bölgesinde imha edildiğini duyurdu.

Sobyanin, ilk belirlemelere göre düşen İHA parçaları nedeniyle yaralanan bulunmadığını ve yetkililerin olay yerlerinde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Rus yetkililer, Ukrayna'nın Moskova'ya 24, 28, 30 Temmuz, 1 ve 6 Ağustos'ta da İHA ile saldırılar düzenlediğini, ölü veya yaralı bulunmadığını bildirmişti.

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